31 Ocak 2023, Salı
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Şirin Payzın mutabakatı FETÖ iltisaklı Yüksel Taşkın'a yorumlattı: HDP için madde ekledik
2023'te yapılacak seçimler öncesi 6'lı masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni paylaştı. CHP yandaşı Şirin Payzın mutabakat metninin açıklanması üzerine FETÖ üzerinden algı operasyonuna girişirken kötü Türkçesiyle yaptığı paylaşım sonrası 6'lı masayı hedef gösterdi. Payzın CHP'liler tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken, FETÖ iltisaklı CHP'li Yüksel Taşkın'ı yayına konuk olarak mutabakat metnini konuştu.Diğer yandan Taşkın metne HDP için maddeler eklendiğini de itiraf etti.