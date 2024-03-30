30 Mart 2024, Cumartesi
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Sınırları aşan Sıfır Atık Projesi! Dünyaya nefes oldu
Türkiye Sıfır Atık Projesi ile 2017'de tanıştı. O günden bu yana önemli bir yol kat edildi. Proje toplumdan büyük destek gördü. Artık günlük yaşamımızın bir parçası haline gelen Sıfır Atık Projesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde. Proje kısa sürede ülke çapına yayıldı ve geniş kitleler sıfır atık konusunda bilinçlendirildi.