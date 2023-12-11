11 Aralık 2023, Pazartesi
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Sınıf Annesi yerine Sınıf Temsilcisi! Kaldırılan uygulama "Sınıf Temsilcisi" adı ile devam mı ediyor?
Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde okullarda "Sınıf Annesi" ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara müsaade edilmeyeceği kararını almıştı. Ancak bu uygulamanın "Sınıf Temsilcisi" adı altında devam ettiği belirtiliyor. A Haber muhabiri Kübra Bal ve konuğu olan Eğitimci İsmail Yolcu detayları aktardı.