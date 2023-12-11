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Sınıf Annesi yerine Sınıf Temsilcisi! Kaldırılan uygulama "Sınıf Temsilcisi" adı ile devam mı ediyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 19:10
Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde okullarda "Sınıf Annesi" ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara müsaade edilmeyeceği kararını almıştı. Ancak bu uygulamanın "Sınıf Temsilcisi" adı altında devam ettiği belirtiliyor. A Haber muhabiri Kübra Bal ve konuğu olan Eğitimci İsmail Yolcu detayları aktardı.
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