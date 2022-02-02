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Sincar’a büyük operasyon! İşte Kış Kartalı operasyonunun ayrıntıları

A Haber
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Giriş: 02.02.2022 11:22
Irak ve Suriye kuzeyinde Kış Kartalı Harekatı düzenlendi. Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör hedefleri vuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekatta aranan birçok terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı. Operasyonun ayrıntılarını A Haber Yurt - İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında anlattı.
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