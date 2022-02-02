02 Şubat 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sincar’a büyük operasyon! İşte Kış Kartalı operasyonunun ayrıntıları
Irak ve Suriye kuzeyinde Kış Kartalı Harekatı düzenlendi. Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör hedefleri vuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekatta aranan birçok terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı. Operasyonun ayrıntılarını A Haber Yurt - İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında anlattı.