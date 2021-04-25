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Sincar ve Kandil'e operasyon olur mu?

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Giriş: 25.04.2021 19:20
Güncelleme:26.04.2021 00:51
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar A Haber ekranlarında Türkiye'nin düzenlediği Pençe harekatlarına ilişkin yorumlarda bulundu. Operasyon düzenlenen bölgelerdeki teröristlerin adeta "ciyakladığını" belirten Ağar, Mehmetçik'in teröristlerin "kurtarılmış bölge" olarak tanımladığı bölgelere girerek büyük bir başarıya imza attığını ifade etti. Ağar ayrıca Sincar ve Kandil'e operasyon olur mu? sorusuna da canlı yayında yanıt verdi.
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