Sınava 7 dakikayla giremedi

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna giren öğrenciler sınav binaları önünde yoğun kuyruk oluşturdu. 7 dakika geç kalan öğrenci, sınav binasına alınmadı.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınava girecek olan öğrenciler, 20 dakika önce sınav binası önünde kuyruk oluşturdu.