Sinan Ateş cinayetinin 1 numarası yakalandı! Doğukan Çep İstanbul’dan gözaltına alındı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu ileri sürülen Doğukan Çep, İstanbul'da yakalandı. Cinayetle ilgili soruşturmada gözaltına alınanlardan ikisi özel harekat polisi 4 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 10'a yükselmiş oldu.

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