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Sinan Ateş cinayetinin 1 numarası yakalandı! Doğukan Çep İstanbul’dan gözaltına alındı

A Haber
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Giriş: 06.01.2023 09:32
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu ileri sürülen Doğukan Çep, İstanbul'da yakalandı. Cinayetle ilgili soruşturmada gözaltına alınanlardan ikisi özel harekat polisi 4 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 10'a yükselmiş oldu.
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