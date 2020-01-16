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16.01.2020

Silah arkadaşı Atatürk'ün Libya stratejisini anlattı

Atatürk ile birlikte Bingazi'de savaşan silah arkadaşının yıllar önce TRT'ye anlattıkları ortaya çıktı. Atatürk ve dönemin genç subayları için Libya'nın ne kadar önemli olduğunu anlatan silah arkadaşı, İtalya ile yapılan anlaşma sonrası yurda döndüklerini ifade etti.

Atatürk'ün silah arkadaşı, "Genç subaylar Trablus'a İtalyanların rahatça yerleşmelerini engellemek için belki ufak bir faydamız olur diye gitmeyi düşündük. İstanbul'da toplanan subayların arasında bu konular konuşulurdu. Orayı İtalyanlara bedava kaptırmamak genç subayların ülküsü olmuştu. Trablus'a gitmiş olan Ethem Paşa ve onun Kurmay Başkanı rahmetli Fethi Okyar'dı. Galiba Okyar ile Atatürk arasında nereye gidecekleri yönünde bir konuşma olmuştur. Biz Bingazi'ye gittik." dedi.

"ATATÜRK İLE ORADA TANIŞTIM"

"Ben Bingazi'ye gitmiştim. Bingazi'nin Derne kasabasına." şeklinde konuşan silah arkadaşı, Atatürk ile de Derne'de tanıştığını belirtti.

Atatürk'ün silah arkadaşı, "Tanıştıktan sonra benim yeni vazifemi tayin etti. Beni Şark Kulu Komutanı muavinliğine verdi. Binaenaleyh Şark Kulu Komutanı Fuat Bey'di. Atatürk'ün emrinde 1 sene vazife gördüm. 1 sene boyunca birçok muharebeler oldu." şeklinde konuştu.

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