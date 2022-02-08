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SİHA’lar Yunan medyasında: Baş etmek çok maliyetli olur

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Giriş: 08.02.2022 09:46
Türk yapımı milli ve yerli insansız hava araçları yine Yunan basınında yer aldı. "Atina'nın, Türk İHA'larını engelleyecek yeteneğe sahip olmadığını" yazan Yunan medyası, ellerindeki F-16 gibi uçakların da Türk İHA'lar karşısında yetersiz kalacağını vurguladı.
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