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Sıcaklıklar Van Gölü'nü etkiledi! Kavurucu sıcak ve buharlaşma ile birlikte su yeniden çekildi

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 16:58
Van gölünde sıcak hava ve buharlaşma ile birlikte sular yeniden çekildi. Göldeki su çekilmesi bölgedeki ekosistemi nasıl etkileyecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa’nın konuğu olan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu anlattı.
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