Sıcaklıklar Van Gölü'nü etkiledi! Kavurucu sıcak ve buharlaşma ile birlikte su yeniden çekildi

Van gölünde sıcak hava ve buharlaşma ile birlikte sular yeniden çekildi. Göldeki su çekilmesi bölgedeki ekosistemi nasıl etkileyecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa’nın konuğu olan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu anlattı.

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