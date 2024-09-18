Siber saldırının şifreleri! Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi: ABD bu işin içerisinde

Çağrı cihazları nasıl bombaya dönüştü? Bahçeşehir SAM Başkanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "ABD’lilerin son dönemde kullandığı iddialı bir şekilde cümlelerini kurduğu bir EC-130 Hercules Compass uçağı var. Bu uçağın da siber saldırıları yapma kabiliyetine sahip olduğu ve bölgede gezdiği gözüküyor. Hatta bununla ilgili çalışırken Girit Adası’ndan kalkıp Lübnan’a gidip geliyor." ifadelerini kullandı.

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