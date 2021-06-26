Sezgin Baran Korkmaz'ın ağındaki gazeteciler kimler?

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Sezgin Baran Korkmaz'ın ağındaki gazetecilere yönelik açıklamalarda bulundu. Ekim Alptekin hakkında bilgiler veren Yücel, CHP'li Genel Başkan Yardımcılarından Yüksel Taşkın'ın Taraf Gazetesi'nin FETÖ'nün operasyon gazetesi olduğu yıllarda 2 sene boyunca yazarlık yaptığını da ifade etti.