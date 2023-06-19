Seyahatsever Projesi temmuz ayında başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları 18-30 yaş arası gençlere açıyor

Geçen sene yaz boyu 325 bin gence ücretsiz konaklama imkânı sunan Seyahatsever Projesi bu sene de temmuz ayında başlayacak. KYK yurtları 5 gece ücretsiz olacak. Rezervasyon yaptırılması gereken projede öğrenci olma şartı aranmıyor. Ayrıntıları Çanakkale'den A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN