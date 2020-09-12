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Servisçilerden İmamoğlu’na İBB önünde protesto: Belediye plaka satmak istiyorsa hodri meydan

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Giriş: 12.09.2020 09:57
Güncelleme:12.09.2020 09:59
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon programında 10 bin yeni servis plaka vereceğini duyurması üzerine servis minibüsçüleri eylem yaptı. Pankart açarak protesto gerçekleştiren 250 servis minibüsçüsü “Tahdit sözünüz tehdit oluyor” sloganıyla İmamoğlu’na seslendi. İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Karakoç, "Eğer ki belediye plaka satmak istiyorsa hodri meydan." diyerek sert çıktı.
Servisçilerden İmamoğlu’na protesto: Hodri meydan
Servisçilerden İmamoğlu’na protesto: Hodri meydan
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