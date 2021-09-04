04 Eylül 2021, Cumartesi
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Servisçiler son hazırlıklarını tamamlıyor! Araçlar dezenfekte ediliyor
Anaokulu ve birinci sınıflar ders başı yaptı, tüm sınıflar 06 Eylül Pazartesi okula geri dönecek. Öğrencileri taşıyan binlerce servis de yollarda olacak. Servisçiler geri sayımda son hazırlıklarını tamamlıyorlar. İstanbul'daki servis şoförlerinin hemen hepsi 2 doz aşısını yaptırdı, "Veliler müsterih olsun" diyorlar.