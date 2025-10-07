Serdar Öktem cinayetinin ayrıntıları! Anbean takip etmişler

Avukat Serdar Öktem, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, gözaltı sayısı da artıyor. Cinayetin detayları ise yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Saldırganların tamamının olayın ilk saatlerinde yakalandığı öğrenildi. İlk bulgular, saldırının bir çete hesaplaşması olabileceğini gösteriyor. Avukat Öktem’in son paylaşımı da bu iddiayı destekler nitelikte.

