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Semavi Eyice, 28 Mayıs 2018’de hayata veda etti

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Giriş: 28.05.2022 09:22
Tam 4 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödüllü Semavi Eyice. Peki semavi eyice kimdir? İşte tüm merak edilenler…

SANAT TARİHİNİN HAFIZASI SEMAVİ EYİCE

1922

- İSTANBUL'DA DÜNYAYA GELDİ

1943

- GALATASARAY LİSESİ'NDEN MEZUN OLDU

1944

- ALMANYA'DA BİZANS SANATI VE ARKEOLOJİSİ ÜZERİNE ÇALIŞTI

- VİYANA VE BERLİN ÜNİVERSİTELERİNDE BİZANS TARİHİ OKUDU

1948

- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLDU

1950-1953

- SİDE KAZILARINA KATILDI

- "SİDE'DE BİZANS YAPILARI" TEZİYLE DOKTORASINI TAMAMLADI

1955

- "SON DEVİR BİZANS" KİTABIYLA DOÇENTLİK ALDI

1964

- PROFESÖR OLDU

- BİZANS SANATI KÜRSÜSÜ BAŞKANLIĞINA ATANDI

1990

- ALMANYA, FRANSA VE İSVİÇRE'DE DERSLER VERDİ

- BİRÇOK ÜLKEDE KONFERANSLAR VERDİ

- EMEKLİ OLDU

2018

- 28 MAYIS'TA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

BAZI ÖDÜLLERİ

- 1955: FRANSA "LEGİON D'HONNEUR" NİŞANI

- 2009: "AVRUPA KÜLTÜRLERİ İSTANBUL BULUŞMASI" ONUR ÖDÜLÜ

- 2011: CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ

- 2014: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI "YÜZYILIN İSLAM KÜLTÜR HİZMET VE ONUR" ÖDÜLÜ

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