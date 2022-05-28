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Semavi Eyice, 28 Mayıs 2018’de hayata veda etti
SANAT TARİHİNİN HAFIZASI SEMAVİ EYİCE
1922
- İSTANBUL'DA DÜNYAYA GELDİ
1943
- GALATASARAY LİSESİ'NDEN MEZUN OLDU
1944
- ALMANYA'DA BİZANS SANATI VE ARKEOLOJİSİ ÜZERİNE ÇALIŞTI
- VİYANA VE BERLİN ÜNİVERSİTELERİNDE BİZANS TARİHİ OKUDU
1948
- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLDU
1950-1953
- SİDE KAZILARINA KATILDI
- "SİDE'DE BİZANS YAPILARI" TEZİYLE DOKTORASINI TAMAMLADI
1955
- "SON DEVİR BİZANS" KİTABIYLA DOÇENTLİK ALDI
1964
- PROFESÖR OLDU
- BİZANS SANATI KÜRSÜSÜ BAŞKANLIĞINA ATANDI
1990
- ALMANYA, FRANSA VE İSVİÇRE'DE DERSLER VERDİ
- BİRÇOK ÜLKEDE KONFERANSLAR VERDİ
- EMEKLİ OLDU
2018
- 28 MAYIS'TA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
BAZI ÖDÜLLERİ
- 1955: FRANSA "LEGİON D'HONNEUR" NİŞANI
- 2009: "AVRUPA KÜLTÜRLERİ İSTANBUL BULUŞMASI" ONUR ÖDÜLÜ
- 2011: CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ
- 2014: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI "YÜZYILIN İSLAM KÜLTÜR HİZMET VE ONUR" ÖDÜLÜ