30 Haziran 2021, Çarşamba
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Selam Tevhid davasında karar! MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya'ya 11 yıl ceza
Son dakika haberi... FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı. MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.