Selahattin Demirtaş'ı yalanını PKK itirafçısı nasıl çürüttü?

PKK terör örgütü içerisinde 14 yıl bulunan, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın yakın adamlarından Kerem Gökalp, teslim olduktan sonra Kobani olaylarıyla ilgili verdiği ifade sonrasında Selahattin Demirtaş'ı bir kez daha köşeye sıkıştırdı. Kandil'den emir aldı sokak çağrısı yaptı dedi. Ayrıntıları A Haber Ankara editörü Özkan Özcan aktardı.