01 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı! HDP’ye eleştiri bombardımanı

Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı! HDP’ye eleştiri bombardımanı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.06.2023 09:27
28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedenleri arasında HDP ve onun eski Eş Genel Başkanı Selahattin Dermirtaş da var. 51 insanımızın acımasızca öldürüldüğü Kobani olaylarının azmettiricisi olarak yattığı cezaevinden bir mektup yazdı Demirtaş. Mektupta hem partisini topa tuttu. Hem de aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. İşte sıcak gelişmenin detayları.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Siyaseti bırakıp HDP’ye bombaladı
Siyaseti bırakıp HDP’ye bombaladı
Kulislerde hangi isimler konuşuluyor?
Kulislerde hangi isimler konuşuluyor?
CHP’den vekil olanlar istifa ediyor!
CHP'den vekil olanlar istifa ediyor!
Aroması ve tadı eşsiz bir lezzet
Aroması ve tadı eşsiz bir lezzet
Özel bireyler yemin edip terhis oldu
Özel bireyler yemin edip terhis oldu
NASA duyurdu! UFO’lar ile ilgili resmi açıklama...
NASA duyurdu! UFO'lar ile ilgili resmi açıklama...
CHP medyasından Akşener’e tepki
CHP medyasından Akşener'e tepki
Başkan Erdoğan Bahçeli’yi Beştepe’de kabul etti!
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti!
28 Mayıs’ta seçmen ne mesaj verdi?
28 Mayıs’ta seçmen ne mesaj verdi?
Neden Başkan Erdoğan?
Neden Başkan Erdoğan?
ANKA’nın başarısı belgesel oldu!
ANKA’nın başarısı belgesel oldu!
Aslanapa’nın tercihi ’Erdoğan’
Aslanapa'nın tercihi 'Erdoğan'
Daha Fazla Video Göster