01 Haziran 2023, Perşembe
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Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı! HDP’ye eleştiri bombardımanı
28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedenleri arasında HDP ve onun eski Eş Genel Başkanı Selahattin Dermirtaş da var. 51 insanımızın acımasızca öldürüldüğü Kobani olaylarının azmettiricisi olarak yattığı cezaevinden bir mektup yazdı Demirtaş. Mektupta hem partisini topa tuttu. Hem de aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. İşte sıcak gelişmenin detayları.