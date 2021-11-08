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Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan’a tepkiler sürüyor! Şehit yakınları Meclis’e gitti

A Haber
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Giriş: 08.11.2021 11:42
Şehit yakınına çok ağır küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepkiler sürüyor. Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Ankara 1 Nolu Şubesi üyeleri Meclis’in Çankaya kapısına geldiler. Burada basın açıklaması yapan şehit yakınları Lütfü Türkkan’a tepki gösterdi.
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