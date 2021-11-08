Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan’a tepkiler sürüyor! Şehit yakınları Meclis’e gitti

Şehit yakınına çok ağır küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepkiler sürüyor. Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Ankara 1 Nolu Şubesi üyeleri Meclis’in Çankaya kapısına geldiler. Burada basın açıklaması yapan şehit yakınları Lütfü Türkkan’a tepki gösterdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN