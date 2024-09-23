23 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'a veda

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'a veda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2024 12:56
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK terör örgütünün sızma girişimi sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay için memleketi Muş'ta tören düzenlendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pençe-Kilit şehidine veda
Pençe-Kilit şehidine veda
Katil ABD! Tetikçisi FETÖ
"Katil ABD! Tetikçisi FETÖ"
Narin cinayeti soruşturması açıklaması
“Narin cinayeti soruşturması” açıklaması
Eğitim uçağının düşme anı
Eğitim uçağının düşme anı
Lübnan sınırından yeni görüntüler
Lübnan sınırından yeni görüntüler
Şehit Polis Şeyda Yılmaz’a veda
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a veda
Lübnan roketleri Demir Kubbe’yi deldi
Lübnan roketleri Demir Kubbe’yi deldi
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği sürüyor
Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
Eğitim uçağı neden düştü?
Eğitim uçağı neden düştü?
Bursa’da eğitim uçağı düştü
Bursa’da eğitim uçağı düştü
Esad’dan mültecileri kapsayan genel af kararı
Esad’dan mültecileri kapsayan genel af kararı
A Haber vurulan Beyrut sokaklarında
A Haber vurulan Beyrut sokaklarında
Daha Fazla Video Göster