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Şehit evindeki şanlı Türk bayrağını yere atıp "iyi ki gebermiş" diyen hain kadın serbest bırakıldı!

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Giriş: 22.10.2020 21:12
Güncelleme:22.10.2020 21:27
Şırnak'ta patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Esma Çevik'in babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, "Acım bitmeden yeni bir acı yaşadım. Şehitlere ve devlete bir sürü hakaretler etmiş. O da yetmemiş gibi kızıma yönelik, iyi ki geberdi. Şehitler iyi ki geberiyor diye laflar etmiş." dedi. Polis, kadının kimliğini tespit ederek kısa sürede yakaladı ve şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, serbest bırakıldı!

Şırnak'ta etkisiz hale getirmek istediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik'in Sultangazi Cebeci Mahallesinde yaşayan babasının evine asılan Türk Bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı.

KADIN SERBEST BIRAKILDI!

Haber verilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, kadının kimliğini tespit ederek kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, serbest bırakıldı.

YENİ BİR ACI YAŞADIM

Olay anını anlatan Şehit Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül, "Acı bitmeden, yeni bir acı yaşadım. Benim kızımın şehit olmasından sonra bu olayın olması beni iyice derinden yaraladı. Şehit olduğu gün askerlerin asmış olduğu bayrağı bir hırsla çekip koparıyor ve yere fırlatıyor. İçler acısı bir durum. Bu yetmezmiş gibi şehitlere ve devlete bir sürü hakaretler etmiş. O da yetmemiş gibi kızıma yönelik, iyi ki geberdi. Şehitler iyi ki geberiyor diye laflar etmiş. Şahsı tanımıyorum. Bizim mahallede oturuyormuş. Terörle mücadele 10 dakika içerisinde kişiyi buluyor ve ifadesini alıyor. Cumhuriyet Savcılığı bırakıyor. Bu daha çok beni yaraladı. Böyle bir suçu işleyen insanın dışarıda gezmesinden dolayı utanıyorum" dedi.

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