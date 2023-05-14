14 Mayıs 2023, Pazar
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Seçimler öncesi metroda provokasyon! Takkeli ve şalvarlı vatandaşa küfürler edip saldırdı
Tarihi seçimlerin başlaması saatler kala İstanbul'daki Atatürk Havalimanı metrosundaki şahıs büyük bir provokasyona imza attı. Takkeli ve şalvarlı olan vatandaşa "Defol git Türkiye'den" demesinin ardından küfürler savuran şahıs yumruk atma teşebbüsünde bulundu. Yaşanan bu olay sonrası metroda ortalık karıştı. İşte detaylar...