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Seçim tarihi öne çekilecek mi? AK Parti MYK'da seçim tarihi konuşuldu

A Haber
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Giriş: 03.01.2023 13:29
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda seçim tarihinin öne alınması konuşuldu. Seçim tarihi için 14 Mayıs öne çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş Ankara'dan aktardı.
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