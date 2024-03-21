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Seçim takviminde önemli tarihler! 10 soruda 31 Mart Yerel Seçimleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 16:49
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçim takviminde bazı tarihler önemli. O tarihleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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