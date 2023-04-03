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Seçim takviminde kritik tarihler

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 10:43
Seçim takviminde önemli tarihler yaklaşıyor. 6 Nisan'da ittifaklar için itiraz süresi sona erecek 8 Nisan'da oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekilecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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