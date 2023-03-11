11 Mart 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Seçim süreci nasıl işleyecek?
Seçim süreci nasıl işleyecek? Tarih resmileşti, Türkiye 14 Mayıs’ta sandığa gidiyor. Cumhur'un "14 Mayıs" planı ne? Hangi partilerin Cumhur İttifakı'na katılması gündemde? Detayları canlı yayın konuklarımız Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, AK Parti Kars Milletvekili İsmail Bilen ve Prof. Dr. Çınar Özen aktardık.