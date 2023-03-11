Seçim süreci nasıl işleyecek? Tarih resmileşti, Türkiye 14 Mayıs’ta sandığa gidiyor. Cumhur'un "14 Mayıs" planı ne? Hangi partilerin Cumhur İttifakı'na katılması gündemde? Detayları canlı yayın konuklarımız Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, AK Parti Kars Milletvekili İsmail Bilen ve Prof. Dr. Çınar Özen aktardık.