SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE SON DAKİKA | İşte il il anlık oy oranları | Hangi ilde hangi aday önde? Canlı sonuç ekranı

SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI... Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Oy verme işlemi tüm yurtta 08.00 itibarıyla başladı, 17.00’de sona erdi. Oy verme işlemi sonrasında sayıma başlandı.



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