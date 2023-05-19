"Seçim ayarlı milliyetçi" söylemi mi? Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü

7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura milliyetçilerin oylarına almak için söylem değiştirerek girdi. Kılıçdaroğlu, milliyetçi partileri ziyaret ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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