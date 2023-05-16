Seçim 2. tura kaldı! Seçim ne olur? Koalisyondaki muhalefeti neler bekliyor?

Türkiye 14 Mayıs için kararını verdi. Cumhur İttifakı Meclis’te ezici üstünlüğü aldı. CHP tabansız partilere 39 vekil kaptırdı. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı yarış devam edecek. Peki bundan sonra ne olur? Seçmenin oy verirken önceliği ne oldu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan iletişimci yazar Ali Saydam değerlendirdi.

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