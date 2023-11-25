25 Kasım 2023, Cumartesi
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Seçil Erzan kimden ne aldığını tek tek anlattı! Arda Turan, Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Muslera...
Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık olayında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera ve Fatih Terim'in adının karıştığı olayın baş kahramanı Seçil Erzan'ın 226 yıl hapsi istenirken, "ponzi" denilen sistemin detayları da netleşmeye başladı..