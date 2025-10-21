21 Ekim 2025, Salı

Savunma sanayinde yüksek teknoloji yarışı: ELMAS programı ile nitelikli insan kaynağı yetiştiriliyor
Savunma sanayinde yüksek teknoloji yarışı: ELMAS programı ile nitelikli insan kaynağı yetiştiriliyor

Savunma sanayinde yüksek teknoloji yarışı: ELMAS programı ile nitelikli insan kaynağı yetiştiriliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 18:16
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, savaşların artık sınır savaşları olmadığını, 10 yıl içinde gri bölge savaşlarının hakim olacağını belirtti. Yapay zeka, kuantum teknolojileri ve siber güvenliğin ön plana çıkacağı bu dönemde Türkiye’nin yüksek teknoloji yarışından kopmaması gerektiğini vurgulayan Karataş, Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında hayata geçirilen ELMAS Programı ile savunma sanayine nitelikli insan kaynağı yetiştirileceğini söyledi. Program, eğitim, staj ve istihdam imkanlarıyla öğrencilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor. Adana’da düzenlenen tanıtım toplantısında savunma sanayinin ülke güvenliği ve istihdam açısından önemi bir kez daha öne çıktı.
