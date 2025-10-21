Savunma sanayinde yüksek teknoloji yarışı: ELMAS programı ile nitelikli insan kaynağı yetiştiriliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, savaşların artık sınır savaşları olmadığını, 10 yıl içinde gri bölge savaşlarının hakim olacağını belirtti. Yapay zeka, kuantum teknolojileri ve siber güvenliğin ön plana çıkacağı bu dönemde Türkiye’nin yüksek teknoloji yarışından kopmaması gerektiğini vurgulayan Karataş, Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında hayata geçirilen ELMAS Programı ile savunma sanayine nitelikli insan kaynağı yetiştirileceğini söyledi. Program, eğitim, staj ve istihdam imkanlarıyla öğrencilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor. Adana’da düzenlenen tanıtım toplantısında savunma sanayinin ülke güvenliği ve istihdam açısından önemi bir kez daha öne çıktı.

