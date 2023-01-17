Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Baykar’a yönelik iddialar gerçek değil

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tüm dünyanın gıptayla izlediği insansız hava aracı üreticisi Baykar'a yönelik iftiralara sert tepki gösterdi. Baykar'a "Devletten nakit desteği sağlandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve haksızlık yapıldığını ifade etti. İsmail Demir, Baykar'ın Türkiye'nin gururu olduğunu vurguladı.

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