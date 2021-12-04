04 Aralık 2021, Cumartesi
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Savunma Sanayii Başkanı Demir A Haber'e konuştu: İhracat rakamlarımız artmaya devam ediyor
Türkiye savunma sanayinde yerlilik oranını her geçen gün arttırıyor. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 artış gösteren sektör son 1 yılda 2.8 milyar dolar rakamına ulaştı. Antalya’da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayi Küresel Stratejiler Kongresi’ne katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber’e özel açıklamalar bulundu.