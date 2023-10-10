Savaşın sıcak anları A Haber’de! İsrail Gazze Limanı’nı vurdu

Cumartesi günü başlayan İsrail-Hamas çatışması 4. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Hamas, sivilleri uyararak boşaltın dediği Aşkelon’a füze yağdırdı. İsrail ise Gazze’de sivil gözetmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Gazze Limanı vuruldu. Savaşın sıcak noktalarını A Haber ekranlara taşıdı. Detayları ise ekiplerimizden Emine Kavasoğlu aktardı. Aşkelon’da roketin isabet ettiği noktalarda ekrana geldi. İsrail, Gazze’den çıkışın tek yeri olan Refah sınır Kapsını bombaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN