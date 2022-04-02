Savaşın gölgesinde yeni dünya düzeni! Ulusal güvenlik algısı nasıl şekilleniyor?

Yıl 2013, yer BM Genel Kurulu... Başkan Erdoğan'ın ilk kez dile getirdiği dünya 5'ten büyüktür sözü ile o tarihten itibaren küresel arenada yaşanan sorunların temeline işaret etmeye başlıyordu. O gün dünyanın dikkatini çeken Erdoğan ve Türkiye bugün ise barışın köprüsü. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı durdurma umudu, İstanbul'da gerçekleşen müzakereyle birlikte ilk kez güç kazandı. Bölgede yaşananlar "Yeni Dünya Düzeni" söyleminin de bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu. İşte tüm detaylar…

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