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Savaşın en kritik günü! Gazze sınırında neler yaşanıyor?

A Haber
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Giriş: 23.10.2023 12:21
İrail-Hamas savaşında 17. güne girilirken İsrail ordusunun rehineler için sınırlı kara harekatı yaptığı duyuruldu. Dün gece Gazze’de katil İsrail’in savaş uçaklarının 320 noktayı vurduğu belirtildi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz kurşun Gazze sınırında anlattı.
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