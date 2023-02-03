Savaş yeni cephelere sıçrar mı? Rusya’dan Moldova uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moldova'yı dikkat çeken bir çıkışla hedef aldı, "Moldova sıradaki Ukrayna olmak için can atıyor" dedi. Ayrıntıları Moskova'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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