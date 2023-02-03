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Savaş yeni cephelere sıçrar mı? Rusya’dan Moldova uyarısı

A Haber
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Giriş: 03.02.2023 08:55
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moldova'yı dikkat çeken bir çıkışla hedef aldı, "Moldova sıradaki Ukrayna olmak için can atıyor" dedi. Ayrıntıları Moskova'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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