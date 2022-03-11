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Savaş piyasaları nasıl etkiliyor? Fiyatlara aşağı doğru mu gidecek?

A Haber
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Giriş: 11.03.2022 10:12
Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasından sonra 15 gün içerisinde petrol fiyatları yükselirken doğalgaz fiyatları da buna paralele olarak artışa geçti. Altın ve gümüş fiyatları yukarı doğru tırmanırken Rus rublesi dip seviyelere doğru gitti. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar tüm dünya ekonomisini ve emtia fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Peki savaş ne zaman bitecek? Savaşın etkisi nasıl bitecek? Savaş piyasaları nasıl etkiliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan stratejist Mustafa Aşkın değerlendirdi.
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Savaş piyasaları nasıl etkiliyor?
Savaş piyasaları nasıl etkiliyor?
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