Savaş Lübnan’a mı sıçrıyor?

İsrail'in dün Hizbullah'a yönelik yaptığı saldırılarda çok sayıda Hizbullah mensubu ve bir komutanı hayatını kaybetmişti. Son olarak Hizbullah güçleri intikam saldırısı başlattı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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