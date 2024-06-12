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Savaş Lübnan'a mı sıçrıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 12:23
İsrail'in dün Hizbullah'a yönelik yaptığı saldırılarda çok sayıda Hizbullah mensubu ve bir komutanı hayatını kaybetmişti. Son olarak Hizbullah güçleri intikam saldırısı başlattı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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