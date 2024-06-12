12 Haziran 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Savaş Lübnan'a mı sıçrıyor?
İsrail'in dün Hizbullah'a yönelik yaptığı saldırılarda çok sayıda Hizbullah mensubu ve bir komutanı hayatını kaybetmişti. Son olarak Hizbullah güçleri intikam saldırısı başlattı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.