ABD'nin F35'i İran tarafından böyle vuruldu!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu belirterek, "ABD'ye ait F-35 vuruldu, ciddi hasar aldı" denildi. Açıklamada ayrıca, İran hava savunma sistemlerinin daha önce ABD ve İsrail'e ait 125'ten fazla Kamikaze insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü hatırlatılarak, son müdahalenin ülkenin entegre hava savunma sistemlerinde kaydedilen gelişmelerin bir göstergesi olduğu vurgulandı. DMO, uçağın vurulma anına ilişkin olduğunu iddia ettiği bir görüntü yayınladı.