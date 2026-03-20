MHP lideri Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in Ankara'daki kabrini ziyaret etti. Yağmurlu bir bayram sabahında gerçekleşen ziyarette, dualar eşliğinde Türkeş'in mezarına kırmızı ve beyaz karanfiller bırakan Bahçeli, ziyaret sonrası basın mensuplarına gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Bahçeli, hem bölgedeki çatışmalara dikkat çekti hem de "Terörsüz Türkiye" vizyonunun önemini vurguladı.