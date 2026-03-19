Diyarbakır'da jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Pirinçlik Jandarma Karakolu mevkiinde Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı talimatıyla "Bayram Sensiz Olmaz" sloganıyla Ramazan Bayramı öncesi başlatılan uygulamayla trafik yoğunluğunun etkilerini en aza indirmeyi ve meydana gelmesi muhtemel trafik kazalarını önlemeyi amaçlıyor. Dron destekli gerçekleştirilen uygulamada, jandarma personeli yaka kamerası da kullandı. Uygulama noktalarında durdurulan sürücülere emniyet kemeri, hız ihlali, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşma ve alkol kullanımı konusunda uyarılar yapıldı. Sürücü ve yolculara kolonya ve çikolata ikramında bulunan ekiplerin, bayram tatili süresince denetimlere devam edeceği bildirildi.