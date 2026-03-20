ahaber.com.tr - Özel Haber

Mescid-i Aksa'ya bayamda kilit vuruldu

İşgalci İsrail, ne savaşların ne de salgınların yapamadığını yaptı ve 839 yıl sonra bir ilke imza atarak Ramazan Bayramı'nda Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurdu. Savaş bahanesiyle Müslümanların ilk kıblesini ibadete kapatan İsrail, on binlerce Filistinliyi bayram namazını sokaklarda kılmak zorunda bıraktı. Tansiyonun bir an olsun düşmediği Kudüs'te İsrail polisi, namaz kılmak için toplanan cemaate zaman zaman gaz bombalarıyla müdahale etti. O tarihi zulüm anlarını A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Kudüs'ten canlı yayınla A Haber ekranlarına taşıdı.

