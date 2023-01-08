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Sarıkamış Harekatı’nın 108. yılı! Sarıkamış şehitleri için dua

A Haber
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Giriş: 08.01.2023 09:48
Sarıkramış şehitleri anıldı. "Türkiye şehitleri ile yürüyor" anma yürüyüşüne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, o noktadan detayları aktardı.
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Sarıkamış şehitleri için dua
Sarıkamış şehitleri için dua
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