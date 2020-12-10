10 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Şanlıurfa'da üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'da üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.12.2020 20:24
Güncelleme:10.12.2020 20:24
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da PKK/KCK/ PYD/YPG terör örgütü mensubu 1 şüphelinin, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Detayları A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Bakanlıktan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 1 kişinin, Suriye'den illegal yollardan getirdiği patlayıcı madde ile birlikte sansasyonel eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin içerisinde bulunduğu taksi, Viranşehir ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında Şanlıurfa Emniyeti ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada şüpheli, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

1,5 KİLOGRAM PATLAYICI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada ayrıca, Suriye uyruklu olduğu belirlenen şüphelinin yapılan üst aramasında, üzerine sarılı korse içerisinde yaklaşık 1,5 kilogram patlamaya hazır halde parça tesirli patlayıcı ele geçirildiği ve patlayıcı maddenin imha edildiği bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İçişleri: Canlı bomba etkisiz hale getirildi
İçişleri: Canlı bomba etkisiz hale getirildi
THY'en Başakşehir Futbol Takımına sürpriz anons! Tüm kafile kaptan pilotu alkışladı
THY'en Başakşehir Futbol Takımına sürpriz anons! Tüm kafile kaptan pilotu alkışladı
İçişleri Bakanlığı açıkladı | Resulayn'dan acı haber: 2 asker şehit oldu
İçişleri Bakanlığı açıkladı | Resulayn'dan acı haber: 2 asker şehit oldu
Türkiye ve Azerbaycan arasında tarihi imzalar
Türkiye ve Azerbaycan arasında tarihi imzalar
Tarihi günde ne mesaj verildi?
Tarihi günde ne mesaj verildi?
Azerbaycan halkının Dağlık Karabağ sevinci
Azerbaycan halkının Dağlık Karabağ sevinci
Başkan Erdoğan, Aliyev tarafından törenle karşılandı
Başkan Erdoğan, Aliyev tarafından törenle karşılandı
Başkan Erdoğan sevgi gösterileriyle karşılandı!
Başkan Erdoğan sevgi gösterileriyle karşılandı!
Başkan Erdoğan’a Azerbaycan’da sevgi seli!
Başkan Erdoğan’a Azerbaycan’da sevgi seli!
Erdoğan'dan Aliyev'i duygulandıran sözler!
Erdoğan'dan Aliyev'i duygulandıran sözler!
Türk dünyası gücüyle tekrar doğuyor
"Türk dünyası gücüyle tekrar doğuyor"
Başkan Erdoğan: Hesabını sormak boynumuzun borcudur
Başkan Erdoğan: Hesabını sormak boynumuzun borcudur
Daha Fazla Video Göster