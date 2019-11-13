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13.11.2019

Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama!

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği, "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 9 personelimiz patlama sonucunda yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

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Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama!
Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama!
Şanlıurfa'da patlama! Ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi...
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