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13.11.2019
Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama!
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği, "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 9 personelimiz patlama sonucunda yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.
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