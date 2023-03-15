Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi! Can kaybı 13'e yükseldi

AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "Adıyaman'ın Tut ilçesine son 24 saatte metrekareye 136 milimete yağış düşmüştür. 1 konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp durumda olan 3 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı saat 15.00 itibarıyla 10'a yükselirken, 5 kişinin cansız bedenine bodrum katta ulaşıldı. Bir kişinin cesedi ise minibüste bulundu. Gelen son dakika bilgisine göre sel felaketinde can kaybı 13'e yükseldi.