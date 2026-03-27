İsrail ordusu çöküyor: Tel Aviv’de 'İran' paranoyası ve Hizbullah kıskacı!

İsrail-Lübnan sınırında tansiyon zirve yaparken, Tel Aviv’de panik havası hakim. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, savaşın sıcak noktası Tel Aviv’den aktardığı çarpıcı detaylarla İsrail ordusundaki iç hesaplaşmaları ve İran ajanlığı iddialarıyla sarsılan İsrail toplumundaki "paranoya" dalgasını deşifre etti. Hizbullah’ın 1000 ayrı noktadan gerçekleştirdiği yoğun saldırılar ve ordu içindeki "çöküş" itirafları, bölgedeki dengelerin İsrail aleyhine kökten değiştiğini gözler önüne seriyor.